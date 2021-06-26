Программа по переселению из трудоизбыточных южных областей Казахстана в находящиеся в демографической яме северные области, реализуется, но её темпы и масштабы пока не особо влияют на изменение этнического баланса. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: Казахстанская власть меняет тактику в использовании национал-патриотов © Facebook, Ilya Namovir

Гораздо больше влияет то, что русское население продолжает уезжать из Казахстана, в большинстве своём это как раз молодые люди, уточнил эксперт.

«Средний возраст русского гражданина РК около 40 лет, в то время как средний возраст казахского населения составляет 20 с небольшим. Русское население Казахстана стареет и умирает: даже, если молодая семья соберётся рожать ребёнка, то с большой вероятностью для это они опять же будут планировать переезд в Россию, где реализуется программа материнского капитала, льготной ипотеки и прочего», — пояснил Намовир.

Собеседник издания добавил, что за последние несколько лет из его города в Акмолинской области уехали целый ряд знакомых, друзей и родственников славянского происхождения, в то время как в город тянется сельское казахское население, протекает необратимый процесс урбанизации, и этническая картина меняется на глазах.

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