Сегодня поступают многочисленные сообщения о миграции русского населения из Казахстана одновременно с планами правительства по переселению людей из южных областей на север республики.
Гораздо больше влияет то, что русское население продолжает уезжать из Казахстана, в большинстве своём это как раз молодые люди, уточнил эксперт.
«Средний возраст русского гражданина РК около 40 лет, в то время как средний возраст казахского населения составляет 20 с небольшим. Русское население Казахстана стареет и умирает: даже, если молодая семья соберётся рожать ребёнка, то с большой вероятностью для это они опять же будут планировать переезд в Россию, где реализуется программа материнского капитала, льготной ипотеки и прочего», — пояснил Намовир.
Собеседник издания добавил, что за последние несколько лет из его города в Акмолинской области уехали целый ряд знакомых, друзей и родственников славянского происхождения, в то время как в город тянется сельское казахское население, протекает необратимый процесс урбанизации, и этническая картина меняется на глазах.
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