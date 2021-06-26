Грузинский народ понимает, что желание вступить в НАТО не изменит ситуацию в стране, однако элиты грузинского государства очень зависимы от Запада с точки зрения финансов и менталитета, поэтому продолжают борьбу за членство в альянсе, сказал в интервью Украина.ру основатель научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе

Эксперт утверждает, что те люди, которых политические элиты смогли убедить в том, что присоединение к Североатлантическому альянсу решит многие проблемы, даже не представляют, к каким последствиям может привести реальное вступление Грузии в НАТО.

По его словам, с точки зрения стандартов и подходов, грузинское государство не соответствует альянсу, поэтому, даже если бы Грузия была в составе НАТО и Евросоюза, ни к чему хорошему это бы не привело.

«Безусловно, люди не настолько глупы, думая, что Евросоюз решит все их проблемы. Но грузинская элита настолько присоединена к Америке и Европе с точки зрения финансов и менталитета, что для них это тоже идея-фикс», — сказал Сихарулидзе.

Специалист также подчеркнул, что о намеках со стороны американских и европейских элит, чтобы грузинское руководство в своих выступлениях поменьше говорило о вступлении в Альянс, и больше внимания уделяло внутриполитическим реформам.

Сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы «Партнерство ради мира». Оно укрепилось после «революции роз» в 2004 году.

В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В 2014 году был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в блоке.

Однако кроме обещаний предоставления грузинскому государству Плана действий по членству (ПДЧ), Грузия более чем за 20 лет стремлений стать частью альянса, так и не смогла ничего добиться.

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