Затевая дискуссии о членстве Украины в НАТО, США и Запад создают юридические предпосылки для окончательной оккупации страны. Когда Киев приобретет статус «ПДЧ НАТО», ВСУ будут подчинены НАТО уже формально. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин заявлял, что не считает «болтовней» разговоры о членстве Украины в альянсе. По его словам, если Киев вступит в НАТО, то подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до десяти минут. Позднее Путин сообщил, что в ходе личной встречи со своим американским коллегой Джо Байденом эта тема «затрагивалась "мазком", здесь, пожалуй, нечего обсуждать».

«Я полагаю, что НАТО не собирается включать Украину в свои ряды в полном объеме и предоставлять ей соответствующие права. Украина будет получленом НАТО. То есть она будет страной второго сорта, у которой не будет прав, а будут только обязанности», — отметил эксперт.

План в отношении Украины заключается в том, что она никогда не получит суверенитет, что она будет геополитической полуколонией и что управлять ею будет хунта, которая назначается спецслужбами стран НАТО, и называться это будет не «членством НАТО», а «вечным ПДЧ», уточнил Марков.

Для России это означает наличие угрозы, поскольку у Киева будут только обязанности, то инфраструктура НАТО будет развернута на оккупированной территории Украины, заключил собеседник издания.

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