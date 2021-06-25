Россия может наказать Киев за дискриминацию русского населения, сократив излишне широкий перечень товаров, которыми Москва продолжает торговать с Украиной. Об этом рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: Власти Украины пытаются заставить всех граждан страны чувствовать себя украинцами © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому коренным народом Украины будут считать «автохтонную этническую общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами страны». При этом коренными народами в законопроекте названы крымские татары, караимы и крымчаки. Государственная Дума осудила проект закона. Отсутствие русских в списке коренных народов подверг жесткой критике президент России Владимир Путин.

Эксперт в связи с этим подчеркнул, что не совсем согласен с проводимой российским государством политикой стопроцентного разделения украинского населения и украинской власти.

«Все эти разговоры, а вот мы, таким образом, накажем не украинских политиков и украинских олигархов, а украинский народ, который замечательный, который не виноват… Он избрал этих политиков. И он соглашается жить под ними. И он должен понять на собственной шкуре, что ты или поддерживаешь этих политиков и живешь беднее, или в конце концов перестанешь это делать», — категоричен Жарихин.

По его мнению, Москва может ограничить возможности для граждан Украины зарабатывать деньги в России, и речь в этой ситуации должна идти не только о плотниках и бетонщиках, но и об артистах, которые с удовольствием играют на Украине по сути на российские деньги в бесконечных мыльных операх.

Россия упрощает возможность получения гражданства РФ для жителей Украины, но речь не должна идти о том, чтобы забирать к себе честных тружеников и участников «АТО», заключил собеседник издания.

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