Речь идет о композициях «Розовое вино-2» и Family, в них специалисты зафиксировали признаки влияния на слушателей путем создания положительного образа «кумира-наркомана как социально успешного человека».
Аналогичную проверку творчества Моргенштерна проводили в МВД, где тоже заметили положительную оценку наркотиков, однако доказательств, что исполнитель призывает к их употреблению, не нашли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ТОЛЬКО В РОССИИ ТАК СТРОЯТ ХАРАКТЕР!»: СНУП ДОГГ ДОКАЗАЛ ЭТО ОТРЫВКОМ ИЗ ПРОГРАММЫ ГАЛКИНА.
В начале июня Зюзинский районный суд Москвы признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Речь шла о тех же двух клипах «Розовое вино-2» и Family. Артисту назначили штраф в сто тысяч рублей, однако он свою вину не признал и обжаловал решение.