Специалисты «Московского исследовательского центра» обнаружили в двух песнях Моргенштерна (Алишера Валеева) признаки «психологического воздействия» на людей с целью формирования положительного отношения к наркотикам. Об этом 25 июня написала Lenta.ru

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Аналогичную проверку творчества Моргенштерна проводили в МВД, где тоже заметили положительную оценку наркотиков, однако доказательств, что исполнитель призывает к их употреблению, не нашли.

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В начале июня Зюзинский районный суд Москвы признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков. Речь шла о тех же двух клипах «Розовое вино-2» и Family. Артисту назначили штраф в сто тысяч рублей, однако он свою вину не признал и обжаловал решение.