Казахстан и Россия настолько экономически заявлены друг от друга, что говорить о глобальной конкуренции между ними просто смешно. Об этом рассказал член Союза журналистов РК Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: Если РФ и Казахстан не договорятся по болезненным темам, их начнут раскачивать другие © Олег Гусев Касыма-Жомарта Токаева в Казахстане стали усиливаться позиции национал-патриотов, увеличились контакты с США, стали заметнее критические или негативные высказывания в отношении России.

Что важнее для государства — передавать казахстанские углеводороды по российской трубе или по РЖД или же конкурировать на тему «у кого дешевле колбаса?», рассуждает эксперт.

"С другой стороны, «казах без понтов — беспонтовый казах», так что конкуренцию мы можем создать на голом месте. Политическая конкуренция — это наше всё. Тут мы можем и Съезд мировых религий организовать, и Астанинский формат, и EXPO в придачу для понтов. Ну и позаигрывать одновременно с Китаем и США", — констатировал Гусев.

Казахстан и Россия обречены быть вместе ещё со времён "улуса Джучи", но сейчас этого добиться сложнее, учитывая заигрывания казахстанской власти с националистами и активность Запада, заключил собеседник издания.

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