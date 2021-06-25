«Сейчас мы отрабатываем постановление Кабмина, которое будет определять условия выдачи ковидного сертификата. Надеемся, что уже с 1 июля он заработает», — сказал он.
Родина добавил, что документ будет выдаваться в трех случаях. Если человек пройдет полный курс вакцинации, то он будет действовать 180 дней. Если его ПЦР-тест будет негативным — 72 часа с момента взятия образца.
Также сертификат будет выдаваться переболевшим COVID-19 — в этом случае он также будет действителен в течение 180 дней с момента лабораторного подтверждения заболевания.
Будут ли сертификаты позволять въезжать в другие страны будет решаться двусторонними соглашениями между государствами, добавил Родина.
Ранее Европарламент завершил законодательную работу по введению цифрового Covid-сертификата. Он будет введен с 1 июля и значительно упростит передвижения граждан в пределах ЕС.