«Ковидные сертификаты», которые планируется внедрить на Украине с 1 июля, будут действовать до 180 дней. Об этом в эфире YouTube-канала «Доктор Булавинова» 25 июня сообщил гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина

«Сейчас мы отрабатываем постановление Кабмина, которое будет определять условия выдачи ковидного сертификата. Надеемся, что уже с 1 июля он заработает», — сказал он.

Родина добавил, что документ будет выдаваться в трех случаях. Если человек пройдет полный курс вакцинации, то он будет действовать 180 дней. Если его ПЦР-тест будет негативным — 72 часа с момента взятия образца.

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Будут ли сертификаты позволять въезжать в другие страны будет решаться двусторонними соглашениями между государствами, добавил Родина.

Ранее Европарламент завершил законодательную работу по введению цифрового Covid-сертификата. Он будет введен с 1 июля и значительно упростит передвижения граждан в пределах ЕС.