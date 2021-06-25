По информации СМИ, к группе тех, кто не любит, можно отнести Козерогов — они трудоголики, поэтому на отношения у них часто попросту не хватает времени. А часто нет и желания с кем-либо связывать свою жизнь. По мнению астрологов, Козероги — люди довольно мелочные и часто забывают о близких.
В этом же списке и Водолеи, они свободолюбивые, поэтому часто просто не хотят обременять себя браком. Но если вы с ними близки, не переживайте, представители этого знака всегда поддержат и помогут, но строго соблюдая границы собственной свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЧЕЙ КВАС? ПОВАР-РУСОФОБ ЗАЯВИЛ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ КИСЛОГО НАПИТКА ДЛЯ УКРАИНЫ.
Неспособными любить издание назвало и Скорпионов, эти люди довольно закрытые, и, для того чтобы расположить к себе представителя этого знака, потребуются не недели или месяцы, а, возможно, долгие годы.
Замыкают топ неспособных к любви знаков зодиака Раки, эти с удовольствием создают семьи, правда, партнера подбирают по удобству, предпочитая не испытывать к нему ярких чувств. При этом вторая половинка Раков, утверждают астрологи, может долгое время быть уверена, что взаимно любима, хотя это будет совсем не так.