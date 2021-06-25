Издание «Московский комсомолец» 25 июня опубликовало топ знаков зодиака, которые не умеют любить. Авторы статьи уточнили, что не стоит путать этих людей с теми, кто может испытывать глубокие чувства, но просто не умеет их проявлять, как это происходит, например, у Близнецов

«Телом своим подогревать Днепр»: мэр Кличко ответил в стихах снявшему про него клип горожанину © Виталий Кличко/Фейсбук озерогов — они трудоголики, поэтому на отношения у них часто попросту не хватает времени. А часто нет и желания с кем-либо связывать свою жизнь. По мнению астрологов, Козероги — люди довольно мелочные и часто забывают о близких.

В этом же списке и Водолеи, они свободолюбивые, поэтому часто просто не хотят обременять себя браком. Но если вы с ними близки, не переживайте, представители этого знака всегда поддержат и помогут, но строго соблюдая границы собственной свободы.

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Неспособными любить издание назвало и Скорпионов, эти люди довольно закрытые, и, для того чтобы расположить к себе представителя этого знака, потребуются не недели или месяцы, а, возможно, долгие годы.

Замыкают топ неспособных к любви знаков зодиака Раки, эти с удовольствием создают семьи, правда, партнера подбирают по удобству, предпочитая не испытывать к нему ярких чувств. При этом вторая половинка Раков, утверждают астрологи, может долгое время быть уверена, что взаимно любима, хотя это будет совсем не так.