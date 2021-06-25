Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что конфессиональным мир в республике находится под угрозой из-за возможного создания автокефалии Белорусской православной церкви. Об этом он заявил на встрече с духовенством в Жировичском мужском монастыре, сообщает пресс-служба главы государства 25 июня

«В этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них (мы это наблюдаем в последнее время, и с нашим патриархом недавно обсуждали эту тему) — это попытка сломать православие в Беларуси», — заявил Александр Лукашенко.

Сказочное свинство. Зеленский начал войну против Лукашенко © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Письма пошли в Константинополь, к нашему патриарху, он об этом мне говорил, да и тут мы уже видим этот разворот», — сказал Лукашенко.

Двумя годами ранее сообщалось, что неканоническая Белорусская автокефальная православная церковь высказала поддержку предоставления томоса раскольникам из так называемой Украинской православной церкви киевского патриархата (УПЦ КП) и заявила, что тоже хочет официально получить статус поместной церкви, предполагающий ее административную независимость.