Украинский блогер и музыкант группы Karta Svitu Иван Марунич на днях опубликовал в Facebook ролик «Однажды стану мэром», который он посвятил мэру Киева. Глава столицы творчески подошел к ответу горожанину, разместив 25 июня соответствующее видео в комментариях под постом блогера

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«Телом своим подогревать Днепр, кататься на велосипеде и метро», — поется в песне блогера.

Градоначальник решил не оставлять рифмованную претензию без ответа и записал свой творческий ролик.

«Зачем тебе эти бессонные ночи? Каждый от тебя что-то постоянно хочет. Посмотрим, сколько ты сможешь продержаться. Музыкой лучше продолжай заниматься», — записал Кличко.

«Раунд», — ответил музыкант.

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Виталий Кличко — мэр города Киев, экс-боксер, являющийся обладателем званий «Почетный» и «Вечный» чемпион мира по боксу по версии WBC. Также известен странными высказываниями, типа «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».