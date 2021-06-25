В своей песне Марунич описал деятельность Кличко на посту мэра, перечислив его самые резонансные поступки и высказывания, например, о подогреве воды.
«Телом своим подогревать Днепр, кататься на велосипеде и метро», — поется в песне блогера.
Градоначальник решил не оставлять рифмованную претензию без ответа и записал свой творческий ролик.
«Зачем тебе эти бессонные ночи? Каждый от тебя что-то постоянно хочет. Посмотрим, сколько ты сможешь продержаться. Музыкой лучше продолжай заниматься», — записал Кличко.
«Раунд», — ответил музыкант.
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Виталий Кличко — мэр города Киев, экс-боксер, являющийся обладателем званий «Почетный» и «Вечный» чемпион мира по боксу по версии WBC. Также известен странными высказываниями, типа «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».