«Что такое украинский вопрос? Это Донбасс. Украина считает, что это Донбасс и Крым. Но Крым не обсуждается со стороны России, здесь нечего ни пересматривать, ни обсуждать, ни говорить. Донбасс — это внутриукраинская проблема. И Россия участвует в формате, который работает с целью помочь Украине решить эту внутриукраинскую проблему. Поэтому здесь тоже особо пересматривать нечего», — ответил Песков.

Донбасс: на фронте стреляют, а Украина пытается изменить «Минск-2»
Донбасс: на фронте стреляют, а Украина пытается изменить «Минск-2»
© Facebook, Операція об'єднаних сил
Он также напомнил, что этот формат урегулирования зиждется на минском комплексе мер.

«По общему международному признанию, этот минский комплекс мер является единственным возможным механизмом для урегулирования. Это признают и все участники формата, ну, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет», — заключил он.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.   