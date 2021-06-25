Конфликт в Донбассе – это внутриукраинская проблема, с которой Москва пытается помочь в рамках нормандского формата, и пересматривать в нем нечего. Об этом 25 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

«Что такое украинский вопрос? Это Донбасс. Украина считает, что это Донбасс и Крым. Но Крым не обсуждается со стороны России, здесь нечего ни пересматривать, ни обсуждать, ни говорить. Донбасс — это внутриукраинская проблема. И Россия участвует в формате, который работает с целью помочь Украине решить эту внутриукраинскую проблему. Поэтому здесь тоже особо пересматривать нечего», — ответил Песков.

Донбасс: на фронте стреляют, а Украина пытается изменить «Минск-2» © Facebook, Операція об'єднаних сил

«По общему международному признанию, этот минский комплекс мер является единственным возможным механизмом для урегулирования. Это признают и все участники формата, ну, может быть, за исключением самой Украины, которая в последнее время выступает с рядом противоречивых заявлений на сей счет», — заключил он.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.