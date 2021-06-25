Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом в пятницу, 25 июня, сообщила его пресс-служба

«Первый президент Казахстана получил первый компонент вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Назарбаева.

Путь к вакцине. Венгрия начала прививать украинцев «Спутником V» © AFP, Tibor ILLYES / POOL / MTI

«Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе все это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия», — приводит пресс-служба слова Назарбаева.

Отмечается, что в настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка 3 миллионов человек.