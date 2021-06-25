«Первый президент Казахстана получил первый компонент вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Назарбаева.
После вакцинации экс-президент обратился к гражданам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно делать прививки.
«Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. Это нужно сделать ради собственного здоровья. Мы живем в сложное время. Нам надо вместе все это пережить. Искренне желаю всем здоровья и благополучия», — приводит пресс-служба слова Назарбаева.
Отмечается, что в настоящее время в Казахстане вакцинировалось порядка 3 миллионов человек.