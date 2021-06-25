Эксперт утверждает, что в жару стоит больше пить, а дома обязательно иметь вентилятор или кондиционер. По словам специалиста, с кондиционером тоже следует быть осторожными, иначе можно заболеть легионеллезом.
«Если человек потребляет мало воды и при этом обильно потеет, то происходит сгущение крови, появляются тромбы. Тромб может осесть в сердце, в головном мозге, или попасть в легочную артерию. А это прямая дорога к смерти», — сказал Коневский.
Собеседник издания подчеркнул, что в жаркую погоду необходимо ограничить употребление в пищу жирного, острого, соленого и жареного. Он добавил, что алкоголь также нужно употреблять с осторожностью, особенно это касается крепких напитков, таких как водка, и т.д.
Полный текст интервью читайте здесь