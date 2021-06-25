Жара опасна для человеческого организма в первую очередь тем, что человек может потреблять мало воды и при этом потеть, из-за чего происходит сгущение крови и появляются тромбы, в результате разрыва которых можно умереть, сказал в интервью Украина.ру московский врач скорой помощи Михаил Коневский

Лекарство от жары: 5 рецептов холодных супов © Очаково

«Если человек потребляет мало воды и при этом обильно потеет, то происходит сгущение крови, появляются тромбы. Тромб может осесть в сердце, в головном мозге, или попасть в легочную артерию. А это прямая дорога к смерти», — сказал Коневский.

Собеседник издания подчеркнул, что в жаркую погоду необходимо ограничить употребление в пищу жирного, острого, соленого и жареного. Он добавил, что алкоголь также нужно употреблять с осторожностью, особенно это касается крепких напитков, таких как водка, и т.д.

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