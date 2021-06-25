Отношения Украины с Донбассом де-факто и так разорваны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его словам в пятницу, 25 июня, передает РИА Новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если ни один из вариантов урегулирования ситуации в Донбассе не сработает, вопрос разрыва связей с регионом будет вынесен на референдум.

«Трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства. Пока мы можем констатировать, что, собственно, все связи де-факто и так разорваны. Эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют», — рассказал Песков журналистам.

Обстрелы и потери. Что происходит в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.