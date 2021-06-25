По состоянию на 25 июня 2021 года количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 180 млн человек, почти 4 млн пациентов умерли

Биолог рассказал, как жара влияет на коронавирус © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк США, где коронавирус выявили более чем у 33,5 миллиона человек. Лидирует страна и по количеству летальных исходов — 603,1 тысячи.

Второе место по числу заболевших занимает Индия, там выявлено свыше 30,1 миллиона случаев заражения, 393,3 тысячи из которых стали летальными.

Следом идет Бразилия. Здесь зафиксировано почти 18,2 миллиона случаев заболевания COVID-19, 509,1 тысячи человек скончались.

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 20 393 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 5,4 млн. Выздоровели 4,9 млн человек (плюс 14 тыс. за сутки), умерли более 132 тыс. (плюс 601 за сутки).

Число получивших хотя бы одну дозу вакцины россиян выросло до 19,9 млн. По данным на 21-24 июня, в лидерах по доле населения, получившего хотя бы одну дозу, — Чукотка (30,1%), Белгородская область (26%), НАО (22,5%).

Власти Москвы, через портал mos.ru приступили к выдаче QR-кодов для привитых, переболевших коронавирусом и прошедших тестирование. С 28 июня без этого QR-кода граждане не смогут свободно посетить кафе или ресторан.

В Хабаровском крае из-за высокого спроса и нехватки препарата приостановили вакцинацию от COVID-19 первым компонентом. Вакцинация тех, кто уже получил первый компонент, продолжается, скоро в регион поступит еще партия вакцины.

В Чечне число госпитализаций заболевших коронавирусом за неделю выросло в 2,5 раза, заявил глава республики Разман Кадыров. По его словам, в Чечне наблюдается дефицит вакцин против коронавируса.

«В ближайшие дни ожидаем поставку 50 тыс. доз вакцин, что позволит проводить иммунизацию без перебоев», — добавил он.

Пункты платной вакцинации от коронавирусной инфекции для мигрантов откроют около торгового комплекса «Садовод» в Москве и на базе миграционного центра.

Власти Краснодарского края обязали туристов, заселяющихся в местные отели, гостиницы и пансионаты, доказать свою безопасность для окружающих. С 1 июля для этого надо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, а с 1 августа — сертификат о вакцинации. Требование об обязательном наличии отрицательного ПЦР-теста для туристов с 1 июля не коснется туристов, которые уже проживают и продолжат свой отдых после этой даты.

Ученые предложили лечить коронавирус простудой © CC0, Pixabay Ирины Тюриной, игроки рынка ожидали, что нынешний сезон станет лучшим за последнее время.

В России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом рассказала замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.

Украина и коронавирус

За минувшие сутки на Украине зафиксировали 876 новых случаев заболевания COVID-19. Из них детей — 36, медработников — 32. Также за 24 часа госпитализировали 489 человек, умерли 53 пациента.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Киеве (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.

Всего с начала пандемии в стране заболели 2 232 790 человек, скончались 52 234 пациента.

По словам эпидемиолога, эксперта ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Натальи Виноград, нет уверенности в том, что ослабление карантинных ограничений на Украине было правильным шагом. Пандемию коронавируса еще не преодолели. Также она считает, что с запретом на въезд из стран, в которых распространяется «Дельта», власти уже опоздали.

С сегодняшнего дня Украина ввела обязательный тест на коронавирус для пересечения украинской границы для людей, которые едут из 4 стран: Великобритании, Индии, России, Португалии.

Ситуация в мире

Министр здравоохранения и социального развития Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев заразился COVID-19. 29 марта он привился вакциной от коронавируса от китайской компании Sinopharm. Бейшеналиев, рассказывая о своем заражении, упомянул, что продолжает пить настойку корня ядовитого иссык-кульского растения аконита, использование которой он ранее пропагандировал в качестве меры борьбы с коронавирусной инфекцией.

Исследование министерства здравоохранения Буэнос-Айреса в отношении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» показало благоприятные показатели безопасности.

Индийский штамм коронавируса, так называемый дельта-вариант SARS-CoV-2, в два раза более заразен, чем «оригинальный», который впервые зафиксировали в Ухане. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

Выявленный в Японии у 50-летнего члена команды из Уганды штамм коронавируса является «дельтой». Мужчину поместили на карантин, заболевание проходит бессимптомно. Остальные члены команды направились к месту проживания в город Идзумисано в префектуре Осака. В среду коронавирус был выявлен еще у одного спортсмена. В настоящее время вся команда находится на карантине. Вся команда была привита двумя дозами вакцины от коронавируса, за 72 часа до вылета прошла тесты на коронавирус.

Индийский вариант коронавируса в течение лета «одержит верх» в Германии, дальнейшее течение пандемии зависит от того, будут ли граждане дальше соблюдать меры безопасности и как будет продвигаться кампания вакцинации, заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.