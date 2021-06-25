Стриптизер и муж певицы из Киева Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) похвастался фолловерам, что решил последовать совету жены и омолодиться у профессионалов. Видео с первого посещения салона он разместил в Instagram 25 июня

«По наставлению моей любимой супруги теперь тоже посещаю клинику. Сделали несколько самых топовых процедур для лица и шеи, ждем результат…» — написал 51-летний артист эротического жанра.

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«Только показывать это не надо», «Ой, блин, больно, наверное. Аж мне стало жутко от этих игл!», «Ужас, вот это называется мужик», «Зачем? Мужчина должен быть таким, как прописала ему природа-матушка», — отреагировали подписчики.

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Сергей Глушко — военный по образованию, три года служил на космодроме «Плесецк». В середине 90-х решил переехать в Москву, где поступил в Академию международного бизнеса, но учебное заведение закрылось после того, как руководство сбежало с собранными со студентов деньгами.

Чтобы заработать, Глушко пошел в охранники, подрабатывал зазывалой, менеджером в мебельной фирме и администратором в салоне у стилиста Сергея Зверева. Так будущий артист попал в модельный бизнес, из которого позже получился его собственный проект. Популярности Тарзану прибавил и брак с певицей Наташей Королевой.