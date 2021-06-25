Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что не получал предложений об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова ни от него самого, ни от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Об этом 25 июня он заявил на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы

«Что касается отставок — насколько я помню, от него (Авакова — ред.) таких предложений или обращений не поступало, как и от премьер-министра Украины… Если мы с вами говорим о деятельности Министерства внутренних дел, я считаю, что сегодня оно достаточно эффективно выполняет свои функции… Поэтому деятельность Арсена Борисовича я оцениваю достаточно положительно», — сказал Разумков.

При этом он отметил, что можно найти «много кейсов, которые будут негативно восприниматься в журналистском обществе, и в целом в обществе». Однако, по его мнению, если посмотреть на обеспечение порядка во время периода пандемии, то продемонстрирована достаточно неплохая эффективность.

Также Разумков отметил, что теоретически возможна отставка кого-либо во время летних каникул, если соберется внеочередное заседание парламента. Практически, по его словам, таких инициатив пока не поступало.

Дамоклов меч над Аваковым. Главе МВД обещают отставку © avakov.com Владимир Зеленский заявил, что вопрос об отставке Авакова может рассматриваться, если будут конкретные кандидатуры на министра МВД или во фракции монобольшинства «Слуга народа» будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты.

Аваков является единственным министром, которому удалось поработать во всех составах Кабмина после Майдана. Он возглавлял МВД в двух правительствах Арсения Яценюка, правительстве Владимира Гройсмана. Также Аваков остался на этой же должности в Кабмине Алексея Гончарука и правительстве Дениса Шмыгаля. Сам Аваков в отставку не собирается.

При этом на сайте Офиса президента Украины петиция о просьбе уволить Авакова набрала необходимое число голосов для рассмотрения вопроса лидером государства. В свою очередь Зеленский заявил, что это не в его компетенции.