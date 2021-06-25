Санкции Киева против российских компаний и граждан вызывают много вопросов, если рассматривать их в контексте подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом 25 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Зеленский ввел санкции против крупных российских бизнесменов © REUTERS, Gleb Garanich

Он напомнил, что накануне Украина возобновила ограничения, а также объявила новые санкции в отношении различных российских компаний, физических и юридических лиц.

«Вот если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то, конечно, возникает много вопросов. Если рассматривать эти шаги как, скажем так, "обрубание хвостов" перед встречей, чтобы никоим образом ее не допустить, тут можно понять эти шаги Киева, которые имели место, например, вчера», — считает он.

Он также удивился, что Киев, с одной стороны, заинтересован в продолжении транзита газа, с другой — объявил санкции против председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

«А кто будет подписывать контракт? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Накануне Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о санкциях против ряда бизнесменов РФ, среди которых Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Костин, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги. Он также продлил на три года действие санкций в отношении ряда российских банков, в том числе Газпромбанка и Сбербанка, компании «Вертолеты России» и ряда российских СМИ.

Ранее президент Украины сообщил, что возможные сроки и место проведения его встречи с Путиным обсуждаются на уровне президентских администраций. Он отметил, что вопрос будущей встречи сейчас на стороне России.