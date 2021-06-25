Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» решила пересмотреть планы по бурению для увеличения добычи природного газа. Об этом 25 июня заявил глава правления Юрий Витренко в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

«Прежде всего мы будем увеличивать добычу, и уже в ближайшее время. Для этого сейчас пересматриваем наши планы бурения и проведения соответствующих работ на имеющемся фонде скважин… Более того, мы пересматриваем подход, потому что раньше он был упрощенный и неправильный», — сказал Витренко.

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Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» планирует инвестировать в добычу углеводородов $7,3 млрд до 2025 года, поскольку не сможет профинансировать озвученные планы самостоятельно. По этой причине НАК планирует привлекать к процессам сторонних инвесторов.