«Прежде всего мы будем увеличивать добычу, и уже в ближайшее время. Для этого сейчас пересматриваем наши планы бурения и проведения соответствующих работ на имеющемся фонде скважин… Более того, мы пересматриваем подход, потому что раньше он был упрощенный и неправильный», — сказал Витренко.
По его словам, проведению работ и операций способствует мировая тенденция к увеличению цен на углеводороды, которые ранее не имели экономического смысла из-за низких цен.
Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» планирует инвестировать в добычу углеводородов $7,3 млрд до 2025 года, поскольку не сможет профинансировать озвученные планы самостоятельно. По этой причине НАК планирует привлекать к процессам сторонних инвесторов.