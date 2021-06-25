Среди украинских звезд, посетивших русскую «Жару» — певицы Ани Лорак, Вера Брежнева, Maruv, Лолита, а также — народный артист Украины Филипп Киркоров. Лорак появилась перед репортерами в бежевом наряде с блестками и накидкой из перьев.
Лолита оделась не по-летнему тепло, выбрав черное мини-платье с длинным рукавом и воротником из перьев.
Брежнева предпочла белый, надев фантазийное платье, лиф которого объединил в себе топ на тонких бретелях и чашку от бюстгальтера.
Эпатажная Maruv объединила цвета Лолиты и Веры Брежневой, надев черно-белый облегающий костюм и пуанты.
Анна Седокова предпочла длинное черное платье из пайеток. На фестивале она появилась вместе с мужем баскетболистом Янисом Тиммой.
Единственный яркий наряд продемонстрировал Киркоров, сочетавший классическое «белых верх, черный низ» с пиджаком кислотно-зеленого света и разноцветной сумочкой.