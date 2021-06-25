Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, то Конституция Украины не нуждается в изменениях в части формы правления в государстве. Об этом 25 июня он заявил на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы

В частности, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что на Украине де-факто президентско-парламентская форма правления, Разумков отметил, что для чиновника не может быть де-юре и де-факто.

«Я все-таки исхожу из закона, исхожу из Конституции. Для чиновника, при всем уважении, я позволю себе не согласиться с коллегами, не может быть де-юре и де-факто. Мы все должны жить по закону, в первую очередь, начиная с себя. Согласно Конституции Украины, мы живем с вами в парламентско-президентской республике. И я, например, считаю, что это правильно, потому что всегда должен быть противовес. Всегда должны быть предохранители», — заявил он.

Разумков поспорил с Зеленским о референдуме по Донбассу © rada.gov.ua

Разумков заявил, что на всеукраинский референдум можно вынести голосование за замораживание ситуации, но это не лучший выход.