Бывший министр транспорта Украины и партнёр бизнесмена Рината Ахметова в газодобывающей отрасли Николай Рудьковский был арестован в четверг в Киеве. Об этом 25 июня сообщает бывший депутат Рады Сергей Лещенко в Telegram

Отмечается, что Киевский апелляционный суд принял решение взять Рудьковского под стражу прямо в зале суда. Он также отменил решение Печерского суда, который месяц назад избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

«Рудьковский подозревается в похищении бывшего директора "Нефтегаздобычи", нынешнего депутата от "Слуги народа" Олега Семинского. После его похищения часть акций компании были проданы от Нестора Шуфрича Ринату Ахметову», — написал он.

Камень преткновения. За что будут судить экс-министра Януковича Рудьковского в Москве © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Рудьковский вернулся на Украину 3 марта. До ареста он успел дать интервью журналисту Дмитрию Гордону. После событий на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года Рудьковский заявил о выходе из фракции Партии регионов. Официально он вышел из фракции только 20 февраля 2014 года.