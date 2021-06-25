Отмечается, что Киевский апелляционный суд принял решение взять Рудьковского под стражу прямо в зале суда. Он также отменил решение Печерского суда, который месяц назад избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
«Рудьковский подозревается в похищении бывшего директора "Нефтегаздобычи", нынешнего депутата от "Слуги народа" Олега Семинского. После его похищения часть акций компании были проданы от Нестора Шуфрича Ринату Ахметову», — написал он.
Также Лещенко отметил, что Рудьковский продолжает контролировать 25% компании. Его акции арестованы.
Рудьковский вернулся на Украину 3 марта. До ареста он успел дать интервью журналисту Дмитрию Гордону. После событий на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года Рудьковский заявил о выходе из фракции Партии регионов. Официально он вышел из фракции только 20 февраля 2014 года.