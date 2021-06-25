Россия будет всеми средствами защищать свои границы, в том числе военными. Об этом 25 июня заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости

Решение о проходе британского эсминца у Крыма принял Джонсон - СМИ © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк

«Это территориальные воды России, это наша граница. И ее мы будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, включая военные. Я это подтверждаю», — сказал Рябков.

В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца.

Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Однако журналист «Би-би-си», находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашёл в российские территориальные воды.

Позднее газета Telegraph со ссылкой на источники в Минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах «вполне уместным», напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.