«Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов. Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов», — сообщил он.
Кроме того, по словам Шмыгаля, Украина сможет реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора, а также укрепить кредитный рынок.
Ранее Марченко заявил, что для Украины желательно получить транш от Международного валютного фонда «чем раньше, тем лучше». Без денег МВФ, по его словам, Украине будет «так сложно». Министр отметил, что ключевым является вопрос выплат по государственному долгу в августе.