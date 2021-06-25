Кабинет министров Украины и Всемирный банк заключили соглашение на 350 млн долларов, которые будут направлены на развитие экономики в период пандемии. Об этом 25 июня сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль в Telegram

«Правительство и Всемирный банк заключили соглашение на сумму 350 млн долларов. Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов», — сообщил он.

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Ранее Марченко заявил, что для Украины желательно получить транш от Международного валютного фонда «чем раньше, тем лучше». Без денег МВФ, по его словам, Украине будет «так сложно». Министр отметил, что ключевым является вопрос выплат по государственному долгу в августе.