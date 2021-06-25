Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что на всеукраинский референдум можно вынести голосование за замораживание ситуации, но это не лучший выход. Об этом 25 июня он заявил на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы

По его словам, вопрос об отделении ДНР и ЛНР от Донбасса вынести на всеукраинский референдум нельзя.

«Речь шла об отмежевании, потому что согласно принятому закону изменения территориальной целостности или вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны. Мы просто физически их вынести не сможем. История об отделении не работающая. Я думаю, что украинский народ точно не поддержит любые вопросы, связанные с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса», — заявил спикер.

Обстрелы и потери. Что происходит в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский заявил, что в случае провала переговоров по Донбассу ЛНР и ДНР могут отгородить «стеной», но этот вопрос будет выноситься на референдум.

По словам Разумкова, Зеленский говорил о возможности того, чтобы на какой-то промежуток времени процесс по Донбассу заморозить. Спикер считает, что в таком случае вернуть Донбасс Киеву «будет еще тяжелее».

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.