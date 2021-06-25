«Жара пагубно воздействует на людей. Вот, например, Олег Ляшко решил снять одежду на программе Юры Луценко. Цирк, да и только», — говорится в сообщении.
Ляшко предложил некому Паше, который был за кадром, тоже раздеться. На что Луценко отреагировал резко и попросил это закончить, поскольку, по его словам, проблема действительно серьезная.
В Киеве несколько дней подряд температура воздуха бьет 75-летние рекорды. 23 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха повторила рекорд этого дня в 1954 году, а самая высокая — побила рекорд 1946 года, поднявшись до +33,7 градуса.
Премьера политического ток-шоу «Прямым текстом с Юрием Луценко» состоялась 11 марта. Программа выходит каждый четверг в прямом эфире «Пятого канала», который принадлежит Петру Порошенко.