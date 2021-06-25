Экс-депутат Рады и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко пришел на программу бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко, во время которого решил раздеться. Видео 25 июня обнародовал канал «Шептун» в Telegram

«Жара пагубно воздействует на людей. Вот, например, Олег Ляшко решил снять одежду на программе Юры Луценко. Цирк, да и только», — говорится в сообщении.

Ляшко предложил некому Паше, который был за кадром, тоже раздеться. На что Луценко отреагировал резко и попросил это закончить, поскольку, по его словам, проблема действительно серьезная.

Шоу бывшего генпрокурора. Юрий Луценко стал телеведущим © Facebook, Юрій Луценко

Премьера политического ток-шоу «Прямым текстом с Юрием Луценко» состоялась 11 марта. Программа выходит каждый четверг в прямом эфире «Пятого канала», который принадлежит Петру Порошенко.