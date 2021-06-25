«Такие сильные эмоции! Это лучший день рождения в моей жизни!» — написала Гайсинская.
В какой именно стране она отметила свой праздник, женщина не уточнила, однако известно, что такую услугу предоставляют отели в Кении и ЮАР.
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Оксана Гайсинская — дочь первого зампрокурора Украины Юрия Гайсинского, долгое время жила в гражданском браке с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Однако в 2008 году он заявил журналистам, что их отношения «свободные», и такое решение он принял после того, как на него было совершено покушение.
В 2020 году Кернес выиграл очередные выборы, получив кресло главы Харькова, однако поработать ему в этой должности уже не удалось, в декабре он скончался от коронавирусной инфекции.