Гражданская жена умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская поделилась с подписчиками кадрами со своего дня рождения, который она отметила в компании с жирафами. Соответствующий пост она выложила в Instagram 24 июня

«Такие сильные эмоции! Это лучший день рождения в моей жизни!» — написала Гайсинская.

Полностью потерял слух, но продолжал работать: умер Народный артист Украины © CC0, Pixabay

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Оксана Гайсинская — дочь первого зампрокурора Украины Юрия Гайсинского, долгое время жила в гражданском браке с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Однако в 2008 году он заявил журналистам, что их отношения «свободные», и такое решение он принял после того, как на него было совершено покушение.

В 2020 году Кернес выиграл очередные выборы, получив кресло главы Харькова, однако поработать ему в этой должности уже не удалось, в декабре он скончался от коронавирусной инфекции.