Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в последний раз разговаривал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время ситуации с задержанием членов «ЧВК Вагнера» в Белоруссии. Об этом 24 июня он сообщил в интервью телеканалу «1+1»

В частности, Зеленский заявил, что созвонился с Лукашенко и заявил о готовности передать информацию о «вагнеровцах».

«Раз мы говорим о "вагнеровцах", это то, где я был вовлечен в эту тему. Когда "вагнеровцы" были на территории Белоруссии, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил и сказал, что готов передать полную информацию относительно этих людей. Мы уже понимали, какие там фамилии, мы понимали, кто они такие… Я был уверен, что он передаст нам этих убийц», — сказал Зеленский.

При этом Зеленский не уточнил, о чем именно он предупредил Лукашенко, и заявил, что белорусский лидер обещал разобраться и «не подвести».

«Он сказал мне по телефону "Я понимаю, да"… Говорил мне: "Дорогой Владимир Александрович, ты же знаешь, как я к тебе отношусь, ты знаешь, как Беларусь любит Украину, ты же знаешь, я тебя не подведу, все будет нормально…" Я был уверен, что он передаст нам этих убийц, "вагнеровцев", — добавил Зеленский.

«Вагнергейт»: факты и история вопроса Андрей Богдан заявлял, что украинская разведка и силовики долго готовили спецоперацию по задержанию якобы членов ЧВК, часть из которых воевала в Донбассе, а разрушил ее человек из самого близкого окружения президента Владимира Зеленского.

В конце июля 2020 года в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Украина отправила запрос на их экстрадицию, но Минск решил выдать их Москве. Сразу после этого появилась информация, что это была операция спецслужб.

Отмечалось, что Украина намеревалась через авиарейс из Минска в Стамбул доставить их на работу в Южную Америку. Предполагается, что самолет мог бы сесть в Киеве, а наемников бы арестовала украинская сторона. ГБР завело несколько дел по факту срыва возможной операции по «вагнеровцам».