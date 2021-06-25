Летнее полнолуние под названием Клубничная Луна, которое состоялось 24 июня, стало моментом избытка энергии для многих знаков зодиака, заявила астролог Татьяна Карпенко. Она рассказала, что делать, чтобы эти силы не стали разрушительными. Эксперта на днях процитировал «Пятый канал»

С одной стороны, уточнила Карпенко, Клубничная Луна приносит удачу в делах и заряжает оптимизмом, а также гармонизирует такие сферы, как семья, дом, работа и карьера.

«Но вместе с положительными аспектами образуются и напряженные конфигурации, сложные: Венера в оппозиции с Плутоном, который любит все разрушать, трансформировать, и Сатурн, который управляет знаком Козерога в полнолуние, находятся в напряженном взаимодействии с импульсивным Марсом и непредсказуемым Ураном», — сказала астролог.

Чтобы не дать эти планетам «хорошенько разгуляться», посоветовала она, стоит более взвешенно подходить к разговорам, ведь ближайшие дни будут самыми энергетически заряженными, а значит, одно брошенное слово может разрушить давние отношения и важные договоренности.

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Карпенко добавила, что предстоящие несколько дней — плохое время для проведения хирургических операций и манипуляций, особенно, если речь идет о костно-мышечной системе. Все это астролог советует отложить на более поздний срок.