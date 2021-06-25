С одной стороны, уточнила Карпенко, Клубничная Луна приносит удачу в делах и заряжает оптимизмом, а также гармонизирует такие сферы, как семья, дом, работа и карьера.
«Но вместе с положительными аспектами образуются и напряженные конфигурации, сложные: Венера в оппозиции с Плутоном, который любит все разрушать, трансформировать, и Сатурн, который управляет знаком Козерога в полнолуние, находятся в напряженном взаимодействии с импульсивным Марсом и непредсказуемым Ураном», — сказала астролог.
Чтобы не дать эти планетам «хорошенько разгуляться», посоветовала она, стоит более взвешенно подходить к разговорам, ведь ближайшие дни будут самыми энергетически заряженными, а значит, одно брошенное слово может разрушить давние отношения и важные договоренности.
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Карпенко добавила, что предстоящие несколько дней — плохое время для проведения хирургических операций и манипуляций, особенно, если речь идет о костно-мышечной системе. Все это астролог советует отложить на более поздний срок.