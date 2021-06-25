Россиянку Софью Сапегу, задержанную в Минске вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, перевели под домашний арест из-за встречи президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом 25 июня заявил адвокат россиянки Антон Гашинский, передает РИА Новости

Кремль защитит задержанную в Минске Софью Сапегу — Песков © REUTERS, Stringer

Он добавил, что на его клиентку наложен ряд ограничений, в том числе она не может пользоваться средствами связи и перемещается только с охраной.

Под домашний арест также перевели и Протасевича.

Сапега была задержана 23 мая вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA после экстренного приземления в Минске самолета Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Позже появилось видео, на котором россиянка говорит, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков.