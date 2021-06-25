Неизвестные в масках облили оппозиционного украинского журналиста Руслана Коцабу зеленкой на перроне в Ивано-Франковске, когда он возвращался в Киев. Об этом сообщает PavlovskyNews в Telegram 25 июня

«На журналиста Руслана Коцабу напали, когда он возвращался в Киев. Его облили зеленкой на перроне ЖД-вокзала в Ивано-Франковске», — говорится в сообщении.

«Хочет, чтобы его хвалили». Коцаба объяснил, какая судьба ждет телеканал «Наш» © Facebook, Руслан Коцаба

В мае 2016 года суд признал Коцабу виновным в препятствовании «законным действиям Вооруженных сил Украины в особый период» и приговорил его к трем с половиной годам заключения. Правозащитная организация Amnesty International назвала Коцабу узником совести.

Апелляционный суд оправдал журналиста в июле 2016 года. Он провел в заключении 524 дня.

В июле 2017 года Коцаба подвергся нападению неизвестных на станции метро «Позняки» в Киеве. В произошедшем он обвинил членов радикальной организации С14.