«На журналиста Руслана Коцабу напали, когда он возвращался в Киев. Его облили зеленкой на перроне ЖД-вокзала в Ивано-Франковске», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что нападавшие кричали националистический лозунг «Слава Украине — Героям Слава». Коцаба в ответ отреагировал нецензурной бранью.
В мае 2016 года суд признал Коцабу виновным в препятствовании «законным действиям Вооруженных сил Украины в особый период» и приговорил его к трем с половиной годам заключения. Правозащитная организация Amnesty International назвала Коцабу узником совести.
Апелляционный суд оправдал журналиста в июле 2016 года. Он провел в заключении 524 дня.
В июле 2017 года Коцаба подвергся нападению неизвестных на станции метро «Позняки» в Киеве. В произошедшем он обвинил членов радикальной организации С14.