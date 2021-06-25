«Европейская солидарность» официально заявляет, что все обвинения, которые сегодня Зеленский озвучил на канале Коломойского-Медведчука, являются ложью от первого и до последнего слова, и только президентский иммунитет защищает его от уголовной ответственности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Порошенко уже два года не занимает президентскую должность, поэтому, по их мнению, «давно пора отвечать за свои нелепые действия и преступное бездействие».
В партии напомнили, что война в Донбассе не закончилась, также не снижены тарифы на ЖКУ, и «провалена операция по задержанию членов ЧВК «Вагнер». Кроме того, в партии считают, что команда Зеленского вовремя не справилась с эпидемией коронавируса.
Ранее в эфире телеканала «1+1» Зеленский заявил, что война в Донбассе продолжалась, поскольку Порошенко она была выгодна.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.
Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.