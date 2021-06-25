Партия «Европейская солидарность» отрицает все обвинения в адрес пятого президента Украины Петра Порошенко, которые были озвучены президентом Украины Владимиром Зеленским в эфире украинского телеканала. Об этом сообщили на сайте партии вечером 24 июня

«Европейская солидарность» официально заявляет, что все обвинения, которые сегодня Зеленский озвучил на канале Коломойского-Медведчука, являются ложью от первого и до последнего слова, и только президентский иммунитет защищает его от уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко уже два года не занимает президентскую должность, поэтому, по их мнению, «давно пора отвечать за свои нелепые действия и преступное бездействие».

Первая леди - серый кардинал: Зеленский рассказал о влиянии жены © Елена Зеленская/Инстаграм

Ранее в эфире телеканала «1+1» Зеленский заявил, что война в Донбассе продолжалась, поскольку Порошенко она была выгодна.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.