Мэру Ровно Александру Третяку грозит пять лет ограничения свободы за угрозы ромам. Об этом «РБК-Украина» сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области 25 июня

Отмечается, что производство открыто по факту умышленных действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства.

«Да, открыто производство по этой статье», — сообщили в пресс-службе.

Мэр украинского Ровно извинился за угрозы цыганам © 4vlada.com

В июне Третяк заявил, что ситуация с безопасностью в городе ухудшилась и предложил «упаковать ромов в автобус и вывезти в родное Закарпатье». Позднее он извинился за скандальное заявление.