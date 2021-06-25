Отмечается, что производство открыто по факту умышленных действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства.
«Да, открыто производство по этой статье», — сообщили в пресс-службе.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В июне Третяк заявил, что ситуация с безопасностью в городе ухудшилась и предложил «упаковать ромов в автобус и вывезти в родное Закарпатье». Позднее он извинился за скандальное заявление.