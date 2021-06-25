«Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе», — отметило посольство.

Там добавили, что отрицание очевидного показывает, что в оборонном ведомстве США «продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него».

Решение о проходе британского эсминца у Крыма принял Джонсон - СМИ
Решение о проходе британского эсминца у Крыма принял Джонсон - СМИ
© РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что, по данным минобороны Великобритании, данные о предупредительных выстрелах для эсминца представляют собой «российскую дезинформацию».

На днях британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.