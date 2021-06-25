Посольство России в США 25 июня в своем Twitter ответило на слова представителя Пентагона о российской «дезинформации» по инциденту с британским эсминцем Defender

«Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе», — отметило посольство.

Там добавили, что отрицание очевидного показывает, что в оборонном ведомстве США «продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него».

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1⃣ @PentagonPresSec John Kirby's accusations against #Russia in disinformation on the incident with HMS Defender (a.k.a. Aggressor) are groundless. What happened was recorded and published by FSB RF:

🔻https://t.co/tAqGlgiazL pic.twitter.com/550rJlXxob — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 25, 2021

Решение о проходе британского эсминца у Крыма принял Джонсон - СМИ © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк Джон Кирби заявил, что, по данным минобороны Великобритании, данные о предупредительных выстрелах для эсминца представляют собой «российскую дезинформацию».

На днях британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.