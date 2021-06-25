Глава государства охарактеризовал первую леди страны как откровенную и в то же время влиятельную женщину. Зеленский подчеркнул, что готов к ней обращаться за советами, если речь не идет о политике, так как в этом вопросе он «достаточно уверен в своих действиях».
При этом украинский лидер уточнил, что его жена действительно имеет «нюх на людей», однако в его рабочие дела предпочитает не вмешиваться.
«Она всегда откровенна, поэтому я всю жизнь с ней. Она такой серый кардинал у нас дома. Она точно меня любит и точно знает, кто я», — сказал Зеленский.
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Ранее аналогичное интервью Мосейчук дала и сама Елена Зеленская, в котором она рассказала, что не вмешивается в политические дела мужа, потому что в этом деле ей «не хватает экспертности». Также первая леди призналась, что ей нравятся не все люди в окружении президента, но она об этом предпочитает молчать.