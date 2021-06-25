Президент Украины Владимир Зеленский в новом интервью, которое он дал телеведущей Наталье Мосейчук, рассказал, что на самом деле его супруга Елена Зеленская - серый кардинал. Но только дома. Полностью видео можно посмотреть на YouTube канала ТСН от 25 июня

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При этом украинский лидер уточнил, что его жена действительно имеет «нюх на людей», однако в его рабочие дела предпочитает не вмешиваться.

«Она всегда откровенна, поэтому я всю жизнь с ней. Она такой серый кардинал у нас дома. Она точно меня любит и точно знает, кто я», — сказал Зеленский.

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Ранее аналогичное интервью Мосейчук дала и сама Елена Зеленская, в котором она рассказала, что не вмешивается в политические дела мужа, потому что в этом деле ей «не хватает экспертности». Также первая леди призналась, что ей нравятся не все люди в окружении президента, но она об этом предпочитает молчать.