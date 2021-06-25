Белорусский оппозиционер, бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич отправлен под домашний арест. Об этом 25 июня сообщает Би-би-си со ссылкой на его отца, Дмитрия Протасевича

«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели… Может, он втянут в какую-то политическую игру», — сказал отец оппозиционера.

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«Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно», — отметил Протасевич-старший.

Ранее сообщалось, что девушку Протасевича, россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с ним, также перевели на домашний арест.

Самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Его задержали при проверке документов по нескольким обвинениям, в том числе в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды.