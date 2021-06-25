Организация Объединенных Наций (ООН) хочет, чтобы Россия и Великобритания любым возможным способом сняли напряженность в отношениях. Об этом 24 июня заявил официальный представитель генсекретаря Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости

Решение о проходе британского эсминца у Крыма принял Джонсон - СМИ © РИА Новости, Алекс Макнотон / Перейти в фотобанк

«То, что мы хотим видеть, — это, конечно, снижение напряженности любым возможным способом», — сказал Дюжаррик.

На днях британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, тот оставил российские воды.

После этого стало известно о заявлении министерства обороны Великобритании, в котором говорилось, что эсминец совершил мирный проход в территориальных водах Украины. В Кремле произошедшее назвали провокацией.