На фоне инцидента с британским эсминцем в Черном море многие СМИ публикуют различные позиции, оценивающие произошедшее, и в ООН видели эти сообщения, отметил представитель организации.
«То, что мы хотим видеть, — это, конечно, снижение напряженности любым возможным способом», — сказал Дюжаррик.
На днях британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, тот оставил российские воды.
После этого стало известно о заявлении министерства обороны Великобритании, в котором говорилось, что эсминец совершил мирный проход в территориальных водах Украины. В Кремле произошедшее назвали провокацией.