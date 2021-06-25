Исследование, проведенное в аргентинской провинции Буэнос-Айрес, подтвердило высокий уровень безопасности российской вакцины «Спутник V». Об этом 24 июня сообщили в Telegram-канале препарата

«Спутник V» позволит отменить комендантский час в Турции © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк приводит агентство заявление ведомства.

В ходе аргентинской кампании по вакцинации ввели 2,8 миллиона доз российской вакцины, 1,3 миллиона китайского препарата Sinopharm и около 900 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Тяжелых реакций в расчете на миллион доз проявилось 0,7, 0,8 и 3,2 соответственно.

В июне в Аргентине начали производство «Спутника V». Российский препарат будет выпускаться в стране под названием «Спутник VIDA».