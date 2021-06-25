Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова 24 июня в своем Telegram высмеяла внесение российского певца Филиппа Киркорова в черный список Минкульта Украины

Тут русский дух: украинский ведущий-русофоб призвал лишить запрещенного Киркорова еще и звания народного артиста © Игорь Кондратюк/Фейсбук пошутила Захарова.

На днях министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности. В ведомстве пояснили, что артист не раз высказывался в поддержку присоединения Крыма к России и называл полуостров частью РФ. Кроме того, он регулярно выступал в Крыму, приезжая туда не через Украину.

Киркоров в ответ предположил, что при помощи внесения его имени в черный список местные чиновники «пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде». Он подчеркнул, что в современном мире нельзя запретить творчество.