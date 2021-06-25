Квин опередила в списке из ста человек первую леди страны Елену Зеленскую, которой отвели второе место. На третьем месте оказалась генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Кроме того, в пятерку лидеров вошли глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и посол Великобритании Мелинде Симмонс.
В первую десятку также попали посол Украины в США Оксана Маркарова, совладелица сети «Эпицентр» Галина Герега, депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, сотрудница офиса президента Ирина Победоносцева, а также певица Екатерина Павленко, которая вместе с группой Go-А представляла страну на «Евровидении».
В марте Квин назвала обнадеживающим решение Киева национализировать завод «Мотор Сич», а также ввести санкции против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и депутата этой фракции Тараса Козака. Кроме того, она отметила поддержку киевскими властями обвинений США в адрес собственников «Приватбанка», в число которых входит и олигарх Игорь Коломойский.