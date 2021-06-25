Посол США на Украине Кристина Квин возглавила рейтинг самых влиятельных женщин страны по версии журнала «Фокус». Об этом украинское издание сообщило 24 июня

Квин объяснила, почему Байден не спешит на Украину © Facebook, U.S. Embassy Kyiv Ukraine Елену Зеленскую, которой отвели второе место. На третьем месте оказалась генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Кроме того, в пятерку лидеров вошли глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и посол Великобритании Мелинде Симмонс.

В первую десятку также попали посол Украины в США Оксана Маркарова, совладелица сети «Эпицентр» Галина Герега, депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, сотрудница офиса президента Ирина Победоносцева, а также певица Екатерина Павленко, которая вместе с группой Go-А представляла страну на «Евровидении».

В марте Квин назвала обнадеживающим решение Киева национализировать завод «Мотор Сич», а также ввести санкции против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и депутата этой фракции Тараса Козака. Кроме того, она отметила поддержку киевскими властями обвинений США в адрес собственников «Приватбанка», в число которых входит и олигарх Игорь Коломойский.