Решение о продлении санкций было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны на прошлой неделе. Санкционный список представили на обсуждение правительством страны. В число юридических лиц, попавших под ограничения, вошли телеканалы «Россия-24», «Россия-Культура», «РТР-Планета», НТВ и другие.
Их вещание на территории республики, в том числе в интернете, продолжат блокировать, а журналистам запретят посещать страну. Действие ограничений продлится как минимум три года.
Зеленский также поручил министерству иностранных дел Украины проинформировать об этом представителей Евросоюза, США и других дружественных государств и «поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер».
Накануне президент Украины аналогичным образом продлил санкции против десятков российских банков, включая Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ и банк «Россия». Под ограничения также попали Центральный республиканский банк ДНР и Государственный банк ЛНР, а также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых «Колибри» и «Юнистрим».