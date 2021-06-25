Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против ряда российских СМИ, журналистов и медиаменеджеров, включая генерального директора «Первого канала» Константина Эрнста и главного редактора телеканала Russia Today Маргариту Симоньян. Документ опубликовали 24 июня на сайте главы государства

Маргарита Симоньян: кто она © РИА Новости, / Перейти в фотобанк список представили на обсуждение правительством страны. В число юридических лиц, попавших под ограничения, вошли телеканалы «Россия-24», «Россия-Культура», «РТР-Планета», НТВ и другие.

Их вещание на территории республики, в том числе в интернете, продолжат блокировать, а журналистам запретят посещать страну. Действие ограничений продлится как минимум три года.

Зеленский также поручил министерству иностранных дел Украины проинформировать об этом представителей Евросоюза, США и других дружественных государств и «поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер».

Накануне президент Украины аналогичным образом продлил санкции против десятков российских банков, включая Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ и банк «Россия». Под ограничения также попали Центральный республиканский банк ДНР и Государственный банк ЛНР, а также несколько платежных организаций международных платежных систем, среди которых «Колибри» и «Юнистрим».