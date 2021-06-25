Если ни один из вариантов урегулирования конфликта в Донбассе не сработает, на референдум вынесут вопрос о готовности разорвать все связи с регионом. Об этом в интервью на телеканале «1+1» 24 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский прибыл на передовую в Донбасс © пресс-служба президента Украины

По его словам, если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в Нормандском формате, то за разрыв отношений будут голосовать украинские граждане.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.