«Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины», — сказал украинский лидер.
По его словам, если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в Нормандском формате, то за разрыв отношений будут голосовать украинские граждане.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.