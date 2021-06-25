Последствия антибелорусских санкций Евросоюза следует ждать не раньше окончания второго или третьего квартала. Пока говорить о том, что эти меры приведут к обрушению экономики, преждевременно. Об этом рассказал известный белорусский политик и политтехнолог Александр Зимовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»

Ищенко рассказал, чем опасны новые санкции против Минска © Украина.ру

Эксперт отметил, что одной из чувствительных сфер можно назвать включение в число санкционных компаний белорусских нефтетрейдеров, один из которых находится в Англии и один был ориентирован на Европу, а также запрет на государственные ценные бумаги, потому что Белоруссия достаточно широко размещала их на европейских рынках.

«Объем калийной торговли Белоруссии на европейские рынки незначительный. Он составляет примерно 50 тыс. тонн в год, и это "совершенно ничто" по сравнению с миллионными контрактами с Китаем и Индией», — сказал Зимовский.

По его мнению, обычные граждане Белоруссии в период летних каникул никаких изменений не заметят, а вот для компаний попадание в «стоп-листы» станет критичным.

Насколько это будет болезненным, сказать сложно. Но в 2020 году, когда санкции еще не вступили в полную силу, белорусский экспорт сократился до уровня 2010 года и составлял около $30 млрд в год, подытожил специалист.