Руководству Казахстана во главе с Касымом-Жомартом Токаевым удалось избежать масштабных проявлений недовольства, бунтов, крупных митингов, однако проблемы, которые могли бы это все спровоцировать, никуда не деваются. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: Казахстанская власть меняет тактику в использовании национал-патриотов © Facebook, Ilya Namovir Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах президента Казахстана, получив 70,96% голосов. В казахстанском экспертном сообществе есть две оценки деятельности Токаева. Одни говорят о двоевластии, которое сегодня сложилось в республике, другие говорят, что пока Токаев вообще никак себя не смог проявить.

Эксперт отметил, что эффективность действий казахстанской власти в условиях кризиса оказалась довольно сомнительной, поскольку несмотря на то, что страна в прошлом году закрылась на карантин одной из первых, вспышки и распространения коронавируса избежать не удалось.

По его словам, некомпетентность вкупе с коррупционной составляющей привели к тому, что к лету медицинская система страны оказалась на грани коллапса, едва справившись с потоком больных ковидом.

«Полной катастрофы избежать удалось, однако, эпидемия продолжается. Заявленная вакцинация проходит очень невнятно и со значительным отставанием от первоначально заявленных планов. Обещанная казахстанская вакцина пока так и остаётся недореализованным проектом, притом, вызывающим нарекания со стороны международного эпидемиологического сообщества», — констатировал Намовир.

Власти удалось избежать масштабных проявлений недовольства, бунтов, крупных митингов, но, тем не менее, пандемия продолжается, все кризисные явления, которые были как до неё, так и принесённые ей, никуда не делись, и пока нет явных свидетельств того, что Токаев и его команда видят выход из этой ситуации, заключил собеседник издания.

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