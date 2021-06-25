Пандемия в Казахстане продолжается, кризисные явления, которые были до и после нее, никуда не делись, и пока нет явных свидетельств того, что президент Касым-Жомарт Токаев и его команда видят выход из этой ситуации. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: Казахстанская власть меняет тактику в использовании национал-патриотов © Facebook, Ilya Namovir Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах президента Казахстана, получив 70,96% голосов. В казахстанском экспертном сообществе есть две оценки деятельности Токаева. Одни говорят о двоевластии, которое сегодня сложилось в республике, другие говорят, что пока Токаев вообще никак себя не смог проявить.

Эксперт отметил, что изначально к Токаеву было в казахстанском обществе двоякое отношение: одни связывали с его приходом надежды на перемены и усиление роли гражданского общества, другие были уверены, что по сути ничего не изменится, т.к. либо рычаги управления останутся у Нурсултана Назарбаева, либо же сам Токаев как преемник Назарбаева не будет отходить от «генеральной линии партии».

«Время показало, что правда, как обычно, оказалась где-то между этими двумя точками зрения, но ближе к истине всё же оказались вторые. Кое-какие демократические изменения и нововведения носят более имитационно-показной характер, но, в целом, система казахстанской власти не претерпела каких-то особых изменений», — констатировал Намовир.

Власти удалось избежать масштабных проявлений недовольства, бунтов, крупных митингов, однако проблемы, которые могли бы это все спровоцировать, никуда не деваются, заключил собеседник издания.

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