Россия не Советский Союз. У нее нет возможностей разместить свои ракеты где-нибудь на юге Канады или на севере Мексики, и президент Владимир Путин говорит об этом Западу только в качестве примера. Об этом рассказал журналист и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру

Виталий Третьяков: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимир Путин отметил, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе для России проходит «красная линия». В качестве иллюстрации он также предложил США представить российские военные базы где-нибудь под боком — в Канаде или Мексике.

Теоретически размещение российских ракет было бы возможно на Кубе, но, сейчас не советские времена, когда ракеты можно было бы просто взять и разместить, подчеркнул эксперт.

«Но вооружения с тех пор сильно усовершенствовались, особенно российские. У России есть возможность стремительно сократить время ответного или превентивного удара для ракет, которые в этом случае будут нацелены непосредственно на территорию Соединенных Штатов Америки», — констатировал Третьяков.

Что касается дальнейшей политики Запада в отношении Москвы, то заставить Россию, по крайней мере при Путине с его вооружениями, не удается, следовательно, нужно попытаться ее либо обмануть, либо подкупить, заключил собеседник издания.

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