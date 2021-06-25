Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в случае вступления Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе для России проходит «красная линия». В качестве иллюстрации он также предложил США представить российские военные базы где-нибудь под боком — в Канаде или Мексике.
Теоретически размещение российских ракет было бы возможно на Кубе, но, сейчас не советские времена, когда ракеты можно было бы просто взять и разместить, подчеркнул эксперт.
«Но вооружения с тех пор сильно усовершенствовались, особенно российские. У России есть возможность стремительно сократить время ответного или превентивного удара для ракет, которые в этом случае будут нацелены непосредственно на территорию Соединенных Штатов Америки», — констатировал Третьяков.
Что касается дальнейшей политики Запада в отношении Москвы, то заставить Россию, по крайней мере при Путине с его вооружениями, не удается, следовательно, нужно попытаться ее либо обмануть, либо подкупить, заключил собеседник издания.
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