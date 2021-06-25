Александр Пелевин — российский писатель, поэт, журналист. Лауреат премии «Национальный бестселлер» (роман «Покров-17») 2021 года. Участник фестиваля «Звёзды над Донбассом», неоднократно высказывался в поддержку Донбасса в социальных сетях, посещал ДНР и ЛНР, в 2019 году был внесён в базу сайта Миротворец.
«К сожалению, люди в России мало информированы о реальной ситуации в Донбассе. Они думают, что в центре Донецка сплошные руины и по ним ходят этакие казаки с гранатомётами наперевес. А люди должны знать, что Донбасс живет вопреки всему. И о том, что война продолжается и люди продолжают гибнуть», — подчеркнул литератор.
Донбасс должен был вернуться в Россию ещё в 2014 году, вместе с Крымом, но ещё не поздно, и хочется в очередной раз призвать руководство России хотя бы признать республики, а ещё лучше «забрать домой», уверен Прилепин.
Это единственный способ остановить войну и предотвратить дальнейшие жертвы, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.