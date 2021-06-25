В Донбассе живут потрясающие люди. Нам надо больше рассказывать о том, что Донецк оживает, в нём больше людей, больше машин, открываются много интересных кофеен. Об этом рассказал писатель Александр Пелевин в интервью изданию Украина.ру

Александр Пелевин: Конечно, Донбасс должен вернуться в Россию © Facebook, Александр Пелевин

«К сожалению, люди в России мало информированы о реальной ситуации в Донбассе. Они думают, что в центре Донецка сплошные руины и по ним ходят этакие казаки с гранатомётами наперевес. А люди должны знать, что Донбасс живет вопреки всему. И о том, что война продолжается и люди продолжают гибнуть», — подчеркнул литератор.

Донбасс должен был вернуться в Россию ещё в 2014 году, вместе с Крымом, но ещё не поздно, и хочется в очередной раз призвать руководство России хотя бы признать республики, а ещё лучше «забрать домой», уверен Прилепин.

Это единственный способ остановить войну и предотвратить дальнейшие жертвы, заключил собеседник издания.

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