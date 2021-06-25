Ранее сборные России и Украины провели заключительные матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборная России крупно проиграла сборной Дании (1:4), заняла последнее место и вылетела из турнира. Сборная Украины уступила сборной Австрии (0:1), заняла третье место и вышла в плей-офф. Она проведет матч 1/8 финала со сборной Швеции.
Выходки с футболками, дули в карманах, бокалы пива за каждый пропущенный гол России — все это естественно создает неприятный политический флер, отметил эксперт.
«Сегодня избавиться от этого отвратительного осадка, что у них за шиворотом написаны отвратительные фразы, которые у нас ассоциируются с нацизмом, и они этим кичатся, это отбивает охоту болеть и вызывает другие нехорошие чувства. Но они же это и провоцируют. Значит, им это для чего-то нужно. Все эти вещи подпитывают ненависть», — указал Мармазов.
Возможно, в футболе ненависть тоже нужна, поскольку футбол — это сублимация войны, но все же хотелось бы, чтобы эту сублимацию упаковывать в нечто более чистое, а не в эту футболку сборной Украины, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.