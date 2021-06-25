Мы не можем избавиться от политизации футбола, которым занимается украинская сторона. Более того, Украина всеми силами старается сделать так, чтоб мы ни на секунду не забыли этот момент. Об этом рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов

Выходки с футболками, дули в карманах, бокалы пива за каждый пропущенный гол России — все это естественно создает неприятный политический флер, отметил эксперт.

«Сегодня избавиться от этого отвратительного осадка, что у них за шиворотом написаны отвратительные фразы, которые у нас ассоциируются с нацизмом, и они этим кичатся, это отбивает охоту болеть и вызывает другие нехорошие чувства. Но они же это и провоцируют. Значит, им это для чего-то нужно. Все эти вещи подпитывают ненависть», — указал Мармазов.

Возможно, в футболе ненависть тоже нужна, поскольку футбол — это сублимация войны, но все же хотелось бы, чтобы эту сублимацию упаковывать в нечто более чистое, а не в эту футболку сборной Украины, заключил собеседник издания.

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