Когда российские болельщики говорят о том, что в целом сборная Украины гораздо лучше сборной России, в них говорит обида на собственную команду. Об этом рассказал бывший руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов в интервью изданию Украина.ру

Руслан Мармазов: кто он © Олег Измайлов

«Они же не сравнивают ее с Италией, а сравнивают с Украиной, как бы говоря своим игрокам, что даже какая-то там Украина, которая в России воспринимается как отвалившийся кусок большой страны, играет интереснее», — пояснил эксперт.

Что касается конкретно этого турнира, то на этом чемпионате Украина объективно смотрится любопытнее, чем сборная России, поскольку команда заведена, и у нее все в порядке с самоотдачей, уточнил Мармазов.

Ответ на вопрос, кто сильнее (сборная России или сборная Украины), может дать только очный поединок, но это будет показателем силы и слабости команд именно в этом конкретном поединке, заключил собеседник издания.

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