Ранее сборные России и Украины провели заключительные матчи группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборная России крупно проиграла сборной Дании (1:4), заняла последнее место и вылетела из турнира. Сборная Украины уступила сборной Австрии (0:1), заняла третье место и вышла в плей-офф. Она проведет матч 1/8 финала со сборной Швеции.
«Они же не сравнивают ее с Италией, а сравнивают с Украиной, как бы говоря своим игрокам, что даже какая-то там Украина, которая в России воспринимается как отвалившийся кусок большой страны, играет интереснее», — пояснил эксперт.
Что касается конкретно этого турнира, то на этом чемпионате Украина объективно смотрится любопытнее, чем сборная России, поскольку команда заведена, и у нее все в порядке с самоотдачей, уточнил Мармазов.
Ответ на вопрос, кто сильнее (сборная России или сборная Украины), может дать только очный поединок, но это будет показателем силы и слабости команд именно в этом конкретном поединке, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.