По его словам, ранее Западные страны пригрозили санкциями Грузии из-за назначения новых судей Верховного суда, однако позже европейские коллеги признали, что это было ошибкой, так как в грузинском государстве нет такого института, на основании которого можно было бы назначать постоянных судей.
Эксперт утверждает, что запугивание антигрузинскими санкциями является также риторикой Михаила Саакашвили и его окружения, цель которого — доставить еще больше проблем Грузии.
«Для Америки было бы большой ошибкой вводить санкции против единственного проамериканского государства, где и так полно проблем. Санкции будут бить по народу, а не по политической элите, поэтому о них речи не идет. Это было бы наивно и глупо», — сказал Сихарулидзе.
По словам специалиста, Запад не может вечно указывать Грузии, как ей нужно жить и вмешиваться постоянно в дела страны, и уж тем более недопустимо требовать от Тбилиси, кого необходимо назначать на те или иные должности.
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