Со стороны США вводить санкции против Грузии было бы очень глупо, так как грузинское государство является единственной проамериканской страной. Тем более, что эти меры в первую очередь ударили бы по народу, а не по властям, сказал в интервью Украина.ру основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе

Грузинский эксперт объяснил «вялость» нынешнего президента Грузии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Эксперт утверждает, что запугивание антигрузинскими санкциями является также риторикой Михаила Саакашвили и его окружения, цель которого — доставить еще больше проблем Грузии.

«Для Америки было бы большой ошибкой вводить санкции против единственного проамериканского государства, где и так полно проблем. Санкции будут бить по народу, а не по политической элите, поэтому о них речи не идет. Это было бы наивно и глупо», — сказал Сихарулидзе.

По словам специалиста, Запад не может вечно указывать Грузии, как ей нужно жить и вмешиваться постоянно в дела страны, и уж тем более недопустимо требовать от Тбилиси, кого необходимо назначать на те или иные должности.

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